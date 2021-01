중국의 ‘김치공정’이 연일 논란인 가운데 서경덕 교수가 뉴욕타임스에 김치 광고를 게재했다.

18일(현지시간) 뉴욕타임스 미주판 A섹션 5면과 인터내셔널 뉴욕타임스(유럽·아시아판) 5면에 김치 광고가 실렸다. ″한국의 김치, 세계인을 위한 것”이라는 제목으로, 한국의 김장 문화가 지난 2013년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 점을 설명하고 있다.

Korea’s Kimchi, It’s for Everyone

The kimchi making & sharing culture was listed as a UNESCO Intangible Cultural Heritage in 2013. Historically, this iconic food of Korea and its culture date back thousands years. Now, it is a fermented food beloved by people all over the world. Kimchi is Korean, but it belongs to everyone.