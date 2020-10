View this post on Instagram

그 동안 많은 사람들이 했던 말들~~ 왜 좋아했어요? 왜 만나요? 왜 먼저 결혼하자고 했어요? 결혼하니깐 좋아요? 행복해요? 아직도 사랑해요? 죽을 때까지도 사랑할 수 있을꺼 같아요? 네? . . . 왜 와 ? 만 빼봅시다. 신기한 일이 벌어집니다! 좋아했어요~만나요~먼저 결혼하자고 했어요~결혼하니깐 좋아요~행복해요~아직도 사랑해요~죽을 때까지도 사랑할 수 있을꺼 같아요~네! #의심하지말고이유없이그냥사랑하세요^^ #부부