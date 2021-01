한편 목걸이 펜던트에 담긴 사연은 유튜버 채널 ‘나는 김새롬’에서도 언급한 바 있다. 김새롬은 자신이 가진 액세서리를 소개하는 영상에서 군번줄 같은 목걸이를 보여주며 ”이 목걸이는 특별한 목걸이다”라고 말했다.

펜던트에 적힌 글귀는 ‘나 다신 실수하지 않을거야’(I’m not going to make any more mistakes)였다. 그는 “왜냐면 내가 이걸 결혼반지 녹여서 만든 거다”라고 유쾌하게 말했다. 이어 “그 당시에 상처를 겪어내는 방법 중 하나였다”고 털어놓은 후 “소주나 가져오라”는 씁쓸한 농담을 던졌다.

이소윤 에디터 : soyoon.lee@huffpost.kr