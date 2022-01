김나영과 마이큐가 연달아 ‘럽스타그램’을 올리며 애정을 과시했다.

마이큐는 17일 자신의 인스타그램에 본인 노래 'Hey Hey'의 가사 'Hey Hey you so different from the rest yeah (이봐, 넌 다른 사람들과 너무 달라)'와 함께 사진을 업로드했다.

사진 속에서 마이큐는 민트색 컬러의 패딩에 핫핑크색 비니를 쓴 채 길거리를 걷고 있다. 이에 화답하듯 김나영 역시 같은 날 본인의 인스타그램을 통해 게시글을 게재했다. 여기서 화제가 된 건, 김나영이 마이큐와 같은 색깔의 패딩을 입고 핑크색 모자를 맞춰 쓴 것. 연예계 대표 패셔니스터로 알려진 두 사람은 커플룩 역시 센스 있게 코디해 많은 이들의 환호를 불러왔다.