View this post on Instagram

#오늘아님주의 내남편....자기는 목이 왜케 짧냐고 뭐라고 했었는데...힘들어서 승모근이 많이 올라온 거였구나...😭😭😭😖😖😖 과거에 난 우리남편 볼때 절대적으로 얼굴과 몸을 봤었구나... 절대적으로 개인취향임얼!!!!!!! 뭐라뭐라 댓글 달지 마소~우리여보는 대체 뭘 본거니~ 내 맘을 봣늬?...ㅋㅋ #내남편내놔 #전설의고향 #내다리내놔 #여보사랑해 #내꺼 #으히히히 미안해 나 #넷플릭스 로 #365일 봤어요. #난남편밖에모로네 여보밖에 모로네.... 모로네...모로네....ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그 와중에 켈빈클라인빤스갘ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #ck 여보 미안해 올리지말라고 했는뎈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ메롱!!!!!!!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #모아욘파파 #연남동총잡이 #과거사진 여보 그 동안 고생많았고 지금도 고생 많아요~ 사랑해요💜💜💜🔫🔫🔫