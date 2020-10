View this post on Instagram

오전에 구탱이형 산소에 다녀왔습니다 많은분들이 여전히 주혁이형을 그리워하고 기억하고 계시네요 오늘따라 더 생각나는 형의 따듯한 미소가 저도 너무 그립습니다! 형 사랑합니다! #김주혁 #구탱이형