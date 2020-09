MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

MANDEL NGAN/AFP via Getty Images 도널드 트럼프 미국 대통령이 시위로 파괴된 '로드의 카메라 숍' 주인으로 소개된 존 로드 3세를 옆에 두고 기자들에게 발언을 하고 있다. 커노샤, 위스콘신주. 2020년 9월1일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 도널드 트럼프 대통령은 인종차별 반대 시위대의 폭력으로 파괴된 현장들을 둘러봤다. 커노샤, 위스콘신주. 2020년 9월1일.

그럼에도 로드는 마치 이 상점의 주인인 것처럼 소개됐다. 트럼프 대통령은 간담회에서 여러 차례 ”‘로드의 카메라 숍’ 주인 존 로드 3세”라고 언급했다.

″저희가 (피해 회복을) 도울 겁니다. 매우, 매우 완전한 재건을 말씀드리는 겁니다.” 트럼프 대통령이 말했다.

로드는 트럼프 대통령에게 감사를 표하는 것으로 화답했다.

″오늘 와주신 트럼프 대통령님께 감사를 표하고 싶습니다. 지역 모든 사람들도 그렇게 생각하고 있습니다.” 로드가 말했다. ”저희는 (시위 진압을 위한) 연방 군 병력이 이곳에 온 것에 대해 정말 감사하게 생각하고 있습니다. 병력이 도착하자 상황이 조금 진정됐습니다.”

* 허프포스트US의 2 Kenosha Business Owners Shun Trump Photo Op, So Former Owner Replaces Them을 번역, 편집한 것입니다.