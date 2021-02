지난 달 24일 방송된 KBS ‘열린음악회’에서는 소프라노 강혜정이 영화 ‘드라이빙 미스 데이지’ 삽입곡 ‘Song to the moon’을 불렀다. 이를 놓고 일각에서는 문재인 대통령을 위한 일종의 ‘문비어찬가’가 아니냐는 지적이 나왔다. 마침 이날은 문 대통령의 생일이었다.

-Song to the moon(달에게 바치는 노래)

KBS ‘열린음악회’ 측은 논란이 된 선곡에 대해 ”소프라노 강혜정씨가 영화 ‘오페라의 유령’ 중 ‘Think of me’ 등 세 곡을 전달해 왔고 제작진은 전체 편성 길이를 고려해 영화 ‘오페라의 유령’ 삽입곡과 함께 영화 ‘드라이빙 미스 데이지’ 중 ‘Song to the moon’을 최종 선곡했다”고 설명했다.

이어 ”출연자의 레퍼토리를 존중해 제작진과의 협의를 통해 선정됐으며, 그 과정에서 주제를 벗어나는 어떠한 의도도 개입되지 않았음을 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.

도혜민 에디터: hyemin.do@huffpost.kr