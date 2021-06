지난 4일에는 ‘사랑의 불시착’ OST 중 ‘형을 위한 노래’가 선공개됐다.

아래는 전체 트렉리스트.

01. Beautiful ’도깨비’

02. 무이이야 ’육룡이 나르샤‘

03. 미스터 션샤인 주제가 ’미스터 션샤인‘

04. Always ’태양의 후예’

05. 걱정말아요 그대 ‘응답하라 1988′

06. 그대라는 세상 ’푸른 바다의 전설‘

07. Stay With Me ’도깨비‘

08. Shades Of Love – Blue

09. 첫눈처럼 너에게 가겠다 ’도깨비‘

10. B Rosette ’하얀 거탑‘

11. 좋은 날 ’미스터 션샤인‘

12. 눈의 꽃 ’미안하다, 사랑한다‘

13. 무이이야(Rock Version) ’육룡이 나르샤‘

14. Shades Of Love – Red

15. Brain(Main Theme) ’브레인‘

16. 시간을 거슬러 ’해를 품은 달’

17. 형을 위한 노래 ‘사랑의 불시착’