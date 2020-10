View this post on Instagram

온라인상의 그릇된 정보는 오프라인에서 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 난민 등 소수자는 더욱 취약할 수 있습니다. 정보를 공유하기 전, 그 결과가 미칠 수 있는 영향에 대해 우리 모두 한 번 더 생각했으면 좋겠습니다. False information online can have real consequences offline - especially for @refugees and other vulnerable communities. So please #TakeCareBeforeYouShare - today and always! #PledgeToPause @unitednations @unhcr_korea #유엔난민기구