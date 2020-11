BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images

BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images 조 바이든 대통령 당선인은 선거운동 내내 자신이 트럼프 정부의 분열을 끝내고 미국을 "치유"할 적임자라는 메시지를 일관되게 유지했다. 이 전략은 일단 성공한 것으로 보인다. 문제는, 그 다음이다.

ANGELA WEISS via Getty Images 조 바이든 대통령 당선인이 선거운동에서 중요하게 내세웠던 약속은 크게 두 가지였다. 미국을 '치유'하겠다는 것, 그리고 코로나19 위기를 해결하겠다는 것이었다. 구체적인 정책에 대한 논의는 거의 이뤄지지 않았다.사진은 2020년 10월23일, 코로나19 관련 기자회견을 하는 바이든 후보의 모습.

미국의 경제적 문제는 지금도 심각하지만, 곧 더 나빠질 예정이다. 코로나19의 피해를 경감시켜주고자 도입된 정부의 지원책들 중 상당수는 시한이 있고 이제 그 종료 시점이 다가오고 있다. 주택대출을 연체한 이들이 집에서 쫓겨나지 못하도록 해줬던 연방정부의 강제퇴거 모라토리엄 조치는 12월31일에 만료된다. 요금을 내지 못한 가정들에도 난방과 수도, 전기 공급을 계속할 것을 강제했던 여러 주 정부들의 보호조치도 종료될 예정이다. 레임덕을 맞이한 트럼프와 의회가 예산안에 합의하지 못하면 연방정부부터가 12월11일에 셧다운에 돌입하게 된다. 코로나19로 휴가와 여행이 감소했고, 추운 날씨로 외부 활동이 줄어들었으며, 선거 전에 지원대책이 마련되지 못한 탓에 미국 전역의 수많은 가정들은 쪼들리고 있다. 약 1600만명을 고용하고 있는 주 및 지역 정부들은 코로나19에 따른 치명적인 세금수입 감소 때문에 새해에 공무원 수백만명을 해고해야 할 상황이다.

미국의 수도 워싱턴DC에 대한 불행하지만 자명한 말이 있는데, 그건 미국인들의 삶에 중요한 문제일수록 워싱턴의 정치인들은 생각을 덜 한다는 것이다. 여러 겹의 위기가 다가오는 지금, 바이든은 양복을 빼입은 파워 브로커들로부터 일단 작은 ‘승리(성과)’를 달성한 뒤에 다음 재앙이 닥칠 때까지 일단 문제들을 덮어두고 가자는 엄청난 압력에 직면하게 될 것이다.

오바마 정부의 경험은 그와 같은 전략의 결함들을 잘 보여준다. 오바마는 셧다운 데드라인의 위기에 처할 때면 종종 ‘최악’을 막는 데 성공하고는 했고, 대중들은 (몇 번의 잘 알려진 사례를 제외하고는) 정부가 겪고 있는 난장판 같은 문제가 무엇이든 대개 공화당을 탓했다. 그러나 이런 ‘승리‘들이 남긴 건 전무했다. 그 ‘승리’들은 경제적 불평등이 급증하는 것을 막아내지 못했고, 그것의 정치적 귀결인 권위주의 부흥과 정치적 무관심 증가도 막지 못했다.

오바마가 저지른 실수 중에는 전략적인 것도 있다. 그는 공화당은 그럴 생각이 없는데도 공화당이 협상장으로 나올 것이라고 믿었고, 지나치게 관대한 타협안을 내밀었으며, 그리고 어쩌면 가장 중요하게도 (글로벌 금융위기 이후인) 2009년에 필요했던 범위보다 턱없이 부족한 지원책에 합의했다. 오바마 팀의 가장 유명한 격언들 ― ‘멍청한 X은 하지 말라(don’t do stupid shit)‘, ‘어려운 건 어려운 거다(hard things are hard)‘, ‘계획이 무계획을 이긴다(plan beats no plan)’ ―은 실수를 피하고 그 한계를 인정하는 일에 대한 것들이었다. 그건 세상을 바꾸자는 그런 얘기가 아니었다.

허약한 승리는 바이든에게 세상을 바꿀 것이냐는 선택지를 남겨두지 않았는지도 모른다. 상원 과반의석이 없다면 유의미한 정책을 실행하는 건 적어도 (다음 중간선거가 있는) 2년 후까지 기다려야 할 수 있다. 그러나 만약 바이든에게 권력이 주어진다면 그는 경제 문제에 있어서 최대한 신속하게 대담한 액션에 나서야 한다.