이날 연사 중에는 진보적 정책인 ‘메디케어 포 올(전국민 단일 건강보험)’을 지지하는 활동가 애디 바칸도 있었다. 루게릭병(근위축성측색경화)을 앓고 있는 그는 경선에서 엘리자베스 워렌을 지지했었다. 바이든이 반대하는 전국민 단일건강보험에 대한 직접적인 언급은 나오지 않았다. 그 대신, 바칸은 우회적으로 이를 언급했다.

″우리는 역사상 가장 부유한 나라에서 살고 있는데도 (전국민 단일 건강보험이라는) 이런 가장 기본적인 인권을 보장하지 않고 있다.” 바칸이 말했다. ”미국에 살고 있는 사람이라면 누구나 고용 상태나 보험금 지불 능력과는 무관하게 필요한 건강보험의 혜택을 받을 수 있어야 한다.”

* 허프포스트US의 Democrats Make The Case That Joe Biden Can Be All Things To All People을 번역, 편집한 것입니다.