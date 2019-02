제시 제이는 마일리 사이러스의 ’Party in the U.S.A.’를 작사·작곡하고 크리스 브라운의 ‘I Need This’에 작사가로 참여하며 이름을 알리기 시작했다. 그는 이후 가수로 데뷔해 ‘Nobody’s Perfect’, ‘Price Tag’ 등을 연달아 발표하며 전 세계에서 사랑받는 싱어송라이터로 떠올랐다.