(여자)아이들 멤버 슈화에 이어 가수 제시도 ‘워터밤’ 무대서 물총 공격을 당했다.

제시는 30일 인스타그램에 ”그들이 당신의 얼굴을 적실 때 당신은 스타일과 우아함으로 그걸 가지고 논다 (When they wet your face… but you play it off with style and grace…)”는 멘트와 함께 영상 한편을 올렸다. 영상에는 최근 ‘워터밤 2022’ 무대에 오른 제시의 모습이 담겼다. 제시는 관객들의 물총 세례에 잠시 눈을 질끈 감고 당황한 모습을 보였으나 곧바로 안무를 이어나가며 의연하게 행동했다.

‘워터밤’은 관객들이 물총 놀이를 하면서 공연을 즐기는 콘셉트의 콘서트다. 일부 몰지각한 관객들이 무대 위 가수들의 얼굴에 물총 세례를 퍼부어 논란이 되기도 했다.

(여자)아이들 슈화 역시 무대에 올랐다가 이들의 공격에 당해 안타까움을 샀다. 당시 상황에 대해 슈화는 ”렌즈를 낀 상태라서 물을 피하다가 눈을 떴는데, 한 30초 동안 진짜 사람이 안 보였다”고 고충을 전하기도 했다.