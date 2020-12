‘AV 출연 강요’는 최근 일본에서 사회문제로 떠올랐다. 일본 정부는 매년 4월을 ‘AV 출연 강요, JK비즈니스(여고생을 코스프레해 돈을 버는 사업) 피해 방지의 달’로 정했지만 정부 차원에서 디지털성폭력 피해자를 지원하는 제도나 기관은 없다. 거의 유일하게 PAPS (People Against Pornography and Sexual Violence·팝스)가 일본에서 디지털성폭력 피해자를 지원한다. 팝스와 전자우편과 화상으로 세 차례 인터뷰했다. 2020년 8월의 화상 인터뷰에는 팝스의 이사장 가나지리 가즈나와 활동가 오카 메구미가 참여했다.

NurPhoto via Getty Images (자료 사진) 아일랜드 더블린 도심에 그려진 화가 엠말린 블레이크의 벽화. 성적 학대인 이른바 '리벤지 포르노'를 불법화하는 법과 관련이 있다. '공유할 수 있는 당신의 것이 아니다'(Not yours to share)라고 적혀있다.