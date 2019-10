이라크 카발라에서 군이 시위대에게 발포해 최소 14명이 사망했다

Thaier Al-Sudani / Reuters Smoke rises over Baghdad, during a protest over corruption, lack of jobs, and poor services, in Baghdad, Iraq October 27, 2019. REUTERS/Thaier Al-Sudani

이라크 힐라, 10월 29일(로이터) - 이라크의 시아파 성지 카발라에서 군이 시위대에게 발포해 밤새 최소 14명이 숨지고 865명이 부상했다고 10월 29일에 의료 및 보안 취재원들이 로이터에 전했다. 남부 도시 나시리야의 시위자 3명은 이전 시위에서 입었던 상처 때문에 숨졌다고 의료진이 밝혔다. 10월 28일 월요일에 아델 압둘 마디 총리에 반대하는 시위가 나흘째 벌어졌다. 총리와 정치적 엘리트들은 부패했으며 뒤떨어졌다는 것이 이들의 주장이다. 소요가 시작된 10월 1일부터 지금까지 총 사망자는 최소 250명에 달한다. 경제 문제와 뿌리깊은 부패에 대한 불만으로 일어난 시위는 거의 2년 동안 비교적 안정적이었던 이라크를 다시 흔들고 있다. 2013년부터 2017년까지는 외국 점령, 내전, IS 반란을 겪었다.

Thaier Al-Sudani / Reuters A demonstrator holds an Iraqi flag during a protest over corruption, lack of jobs, and poor services, in Baghdad, Iraq October 26, 2019. REUTERS/Thaier Al-Sudani