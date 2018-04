터울 : 그렇다면 지지도 나름 문화운동단체라는 느낌이 있었군요.

도균 : 네, 조금 그런 게 있었고, 또 한편으로는 2014년에 제가 기획을 해서 성특법 관련해서 간담회도 한 번 했었고요. 퀴어퍼레이드랑 같은 날이긴 했지만. (웃음) 그리고 팟캐스트도 한 화만 딱 녹음했는데 그 뒤의 화를 못 만들었어요, 여력이 안돼서. 그리고 2015년 겨울에 지지가 주최해서 호주의 Scarlet Alliance, 대만의 COSWAS(Collective of Sex Workers and Supporters), 일본의 SWASH(Sex Work and Sexual Health)를 초청해서 아시아-태평양 성노동자 인권포럼이라는 걸 했는데,

터울 : 한국에서 했었나요?

도균 : 네, 한국 서울에서 했었어요. 그리고 제가 그 때 가명을 썼었고, 지지측 성명서를 제가 썼었고, 한국쪽 발제를 제가 맡아서 했었죠.

터울 : 그러니까 되게 폭발적으로, 갑자기 2014년부터 활동을 하시게 된 거잖아요. 성노동자 당사자로서뿐만 아니라 성노동 운동단체에 가입해서 활동가로서 활동하시게 된 계기가 무엇이었을까요.

도균 : 전 사실 대학 다닐 때 장래희망이 활동가였어요. 왜 그런 생각을 했는지는 모르겠지만 (웃음) 그 때 그 지지 가입하기 전에 한 단체에 잠깐 갔었는데, 저는 퀴어의 성노동 얘기를 너무 하고 싶었고, 거기는 그런 얘기를 하기에는 너무 저변이 없었고, 그런 얘기가 나오기에 좀 애매한 맥락이 있었어요. 그럼 난 성노동운동에 가면 내 얘기를 할 수 있을 것 같다는 마음이 있었고, 지지에 가입한 뒤에 마침 당사자들이 다 탈퇴하고 남은 사람들이 공격을 받으니까, 저는 그 때 나간 사람들이 가입하자고 해서 가입한 건데 너무 당황스럽고, (웃음) 그런데 저는 이 단체 필요하다고 느꼈고, 제가 진짜 소심한 성격었어요. 정신질환을 그렇게 앓으면서, 3명만 있어도 앞을 이렇게 팔로 가리고, 말 제대로 못하고 이러고 있고, 맥락없고 이런 사람이었는데, 연극을 세 편 하면서 완전히 외향적으로 성격이 변했어요. 저는 그 때 지지에서 함께 했던 동지한테 어쨌든 사람답게 사는 방법을 배웠다고 생각해요. 그러니까 그 이전까지의 지리멸렬한 그 과정을 거친 이후에, 저를 바꾸어놔주었던 게 운동이었던 거죠. 그리고 내 얘기를 할 수 있다는 것, 어디서도 못하는 내 얘기를.

터울 : 그게 친구사이의 어떤 면모와도 유사한 것 같아요. 문화운동이 가지는 고유한 힘들이 있잖아요. 그런 것들이랑 되게 유사하단 느낌이 많이 드네요.

도균 : 저는 그래서 문화운동 같은 경우에, 어떤 사람들은 문화운동에 대해 되게 회의적이죠. 한계에 대해서 지적 많이 하고, 거기에 일정 부분 공감하는 부분도 있지만, 저는 이것이 가진 힘과, 이것이 당사자들을 자력화(empowering)하는 게 너무 어마어마하다고 생각하고, 저는 당사자들이 자력화되는 게, 운동의 저변을 넓히고 미래를 만들어가는 행위라고 생각해서,

터울 : 그것의 산증인이신 셈이잖아요, 어떤 의미에서는.

도균 : 그렇죠. 같이 활동하던 사람들 중에 그만둔 사람도 있고, 저도 지지를 떠나기는 했지만 어쨌든 전 활동을 하고 있으니까. 터울 : 친구사이에 처음 들어온 게이 친구들이 변해가는 걸 볼 때 너무 신기하거든요. 그런 거랑 좀 유사한 것 같아요.

도균 : 네, 그런 과정을 함께 한다는 게 되게 엄청난 것 같아요.