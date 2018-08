[단독] 성수동 아이스크림 전시가 미국 아이스크림 박물관과 유사하다는 지적이 제기됐다

허프포스트코리아는 미국 아이스크림 박물관 측에 ‘하이, 아이스크림 전‘이 미국 전시와 연계되어 있는지 물었다. 이에 아이스크림 박물관 측은 “하이, 아이스크림 전’은 아이스크림 박물관이 공인한 전시가 아니며, 우리와 제휴를 맺은 상태도 아니다”라고 입장을 밝혔다. 그러면서 ”우리는 전 세계 관람객들에게 사랑받은 독창적이고 특별한 공간을 만드는 데 수천 시간을 들였다. 이는 심각한 (저작권) 침해이며, 사기 혐의(fraud) 가능성도 있기에 굉장히 유감스럽게 생각한다.”라고 덧붙였다. 미국 아이스크림 박물관 측은 이어 ‘하이, 아이스크림’ 주최 측을 상대로 ”모든 법적 조치를 강구 중”이라고 밝혔다.

This installation is not an authorized copy of Museum of Ice Cream, and is in no way affiliated with us. We are considering all legal actions. We have put thousands of hours into creating an original and unique experience that has drawn visitors from all of the world. We are disappointed at the scale of this infringement and potential fraud.