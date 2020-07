걸그룹 원더걸스 출신 혜림(28)과 태권도 선수 신민철(34)이 부부가 됐다.

혜림과 신민철은 5일 서울 강남 모처에서 비공개 결혼식을 올렸다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 가족과 친척, 원더걸스 멤버 등 가까운 지인들만이 참석했다. 신혼여행도 다음 번으로 미뤄졌다.

두 사람은 2013년부터 첫 만남을 가지고 7년동안 연애를 이어왔다. 지난 4월 MBC ‘부러우면 지는거다’에 출연하며 열애 사실을 밝혀 화제가 됐다. 이후 혜림은 방송에서 프러포즈와 결혼 준비 과정 등을 공개하며 눈길을 끌었다.

혜림은 5일 소속사 르엔터테인먼트를 통해 “7월5일이 너무 멀게만 느껴졌는데 어느새 그날이 왔다”라며 ”오늘 많은 분들의 축복으로 결혼식을 올릴 수 있어서 감사한 마음”이라고 소감을 전했다.

이어 ”사실 연애공개부터 결혼공개까지 쉽지 않은 결정이었으나 팬분들과 더불어 많은 분들께서 축하해 주셔서 감사할 뿐이다”라며 ”저희 부부를 예쁘게 봐주시고 새 출발을 응원해주신 많은 분들께 다시 한 번 진심으로 감사드린다”라고 인사를 전했다. 그러면서 ”결혼은 끝이 아닌 새로운 시작이다. 예쁘게 잘 살겠다. 감사하다”라고 덧붙였다.

한편 혜림은 지난 2010년 원더걸스에 합류해 ‘투 디퍼런트 티어스‘(2 Different Tears), ‘비 마이 베이비‘(Be My Baby), ‘라이크 디스‘(Like this), ‘와이 소 론리’(Why So Lonely) 등의 히트곡을 발표했다. 그룹 해체 후에는 학업에 열중했으며, 최근 유빈이 세운 르엔터테인먼트와 계약을 맺고 활동 중이다.