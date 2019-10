가장 좋은 호텔 예약 타이밍은 언제일까?

valentinrussanov via Getty Images Female tourist arriving in hotel, completing documents.

1년 중 가장 저렴한 시기는?

숙박료는 매일 달라지지만 계절도 큰 영향을 준다.

“돈을 아끼기 위한 단순한 룰은 다른 사람들이 가지 않을 때 가는 것이다. 호텔은 1년 내내 거기 있다. 비행편도 마찬가지다. 빈방과 빈 좌석은 다음 날에 팔 수 없다! 그들은 비수기에는 적자를 보거나 손익분기만 맞춘다. 1년을 통틀었을 때 수익이 날 수 있도록 수요가 많을 때 가격을 올린다.” 브랜든-브라보의 말이다.

크리스마스나 출장과 인파가 적은 한여름에 도심으로 여행가는 것을 권한다.

호텔을 잡기에 최적의 시기는 성수기와 비수기의 사이인 ‘숄더 시즌’, 즉 봄이나 가을일 때가 많다.

“[미국의 경우] 일반적으로 크리스마스 여행 시즌이 지난 1, 2월에 숙박료가 가장 내려가곤 했다. 대부분의 사람들은 크리스마스 여행을 다녀온 후 시간을 내 여행을 가려하지 않기 때문에 숙박료가 꽤 낮은 편이다. 여름에 해변에 다녀오려면 9월이 좋은데, 학교 방학이 끝나고 성수기가 지나면 가격이 내려가기 때문이다.” 도멘의 말이다.

네이글은 성수기가 지나고 호텔 가격이 내려가도 좋은 날씨가 유지되는 경향이 있다고 지적한다. 프라이스라인의 분석에 의하면 하와이 와일레아의 여름 평균 숙박료는 542달러지만, 숄더 시즌에는 403달러로 내려간다. 사우스 캐롤라이나의 머틀 비치 경우 한여름 평균 숙박료는 181달러지만 슐더 시즌에는 107달러다.

“성수기는 여행지에 따라 다르지만, 미국의 경우 전반적으로 여름이 가장 높고 겨울이 가장 낮다.” 네이글의 말이다.

“호텔에 직접 전화하거나 이메일을 보내는 걸 주저하지 말라. 그들은 보통 기꺼이 언제가 싼지 말해준다. 빈방을 채우고 싶기 때문이다. 서비스를 추가해줄 수도 있다. 최소한 다른 곳의 가격에 맞춰주는 정도는 해주곤 한다. 쭉 보기만 하면 파악할 수 있도록 달력에 날짜별 금액을 표기해 보여주는 곳도 있다.”

다른 절약 방법은?

싸게 방을 잡을 수 있는 다른 방법들도 많다. 도멘은 자주 사용하는 여행 웹사이트의 이메일 리스트 등을 활용하라고 권한다.

여행 웹사이트들은 비수기에는 특별 패키지로 더 싼값을 제시하기도 한다고 브랜든-브라보는 말한다(선택의 여지가 좁을 수는 있다). 그렇지만 온라인 여행사들이 쓰는 ‘방이 단 2개 남았습니다’, ‘2분 전에 예약된 방입니다’ 같은 메시지에 넘어가지는 말라고 경고했다.

“사실이 아닐 경우가 많다”며, 유럽의 호텔과 온라인 여행사들이 최근 소비자 호도로 처벌 받았다고 말했다.

호텔 체인을 통해 직접 예약하고 로열티 프로그램에 가입하는 것도 낮은 가격이나 무료 업그레이드 등의 혜택을 얻을 수 있는 방법이다.

“호텔 체인들도 booking.com, hotels.com, Expedia 등 여행사에 수수료를 잔뜩 주는 걸 좋아하지 않기 때문에, 직접 예약하면 혜택을 주는 경우가 많다.” 브랜든-브라보의 말이다.

결국 호텔 예약에 대한 가장 큰 오해는 “간단한 룰이 있다는 것”이다.

브랜든-브라보는 가격에 영향을 미치는 여러 요인들을 지적하며 “간단한 룰이란 없다.”고 말한다. 그러니 쉬운 방법이 없다는 걸 받아들이고 여러 가지 방법을 고려하라.

“싸게 가고 싶다면 목적지와 여행 시기를 유연하게 조절하라. 그러면 5성급 호텔을 3성급 가격에 얻을 수도 있다.”

* HuffPost US의 This Is The Best Time To Book A Hotel을 번역한 것입니다