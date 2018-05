세상이 홍준표 대표 생각과는 다르게 돌아가고 있는 것 같다

홍준표 자유한국당 대표는 연일 4·27 남북정상회담을 비판하고 있다. ‘미국이 정치 일정상 북과 어정쩡한 합의를 할 수 있고, 그렇게 되면 북핵 폐기 절호의 기회를 잃게 된다’고 말이다.

홍 대표는 1일에도 자신의 페이스북에 ”보다 냉철하게 남북문제를 바라보자는 것”이라며 ”미국까지 끌어들인 이번 남북정상회담이 완전한 핵폐기 회담이 아닌 북의 시간 벌기, 경제제재 위기 탈출용으로 악용될 경우 한반도에는 더 큰 위기가 온다”고 적었다.

그러나 홍 대표의 예상대로 될지는 의문이다.

마이크 폼페이오 신임 미국 국무장관은 2일(현지시각) 미국 워싱턴D.C. 국무부 청사에서 공식 취임식을 가졌다. 그 자리에서 그는 이렇게 말했다.

″한반도 역사의 방향을 바꿀 전례 없는 기회를 잡았다. 트럼프 행정부는 과거의 실수를 절대 되풀이하지 않을 것이다. 나쁜 합의는 선택지가 아니다. ”

“Right now, we have an unprecedented opportunity to change the course of history on the Korean Peninsula. I underscore the word opportunity. We are in the beginning stages of the work, and the outcome is certainly yet unknown. But one thing is certain: this administration will not repeat the mistakes of the past. Our eyes are wide open. It’s time to solve this once and for all. A bad deal is not an option.” (폼페이오 취임식 5월2일)