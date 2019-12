2010년대의 가장 큰 문화적 비극은 '스타 배우'의 멸종이다

하지만 이제 우리는 스타를 원하지 않는다. 적어도 예전처럼은 아니다. 이 트렌드가 지속된다면 우리는 여성팬이 많은 배우들이 우리들처럼 세월을 견디는 걸 지켜보며 함께 늙어갈 수 없을 것이다. 베티 데이비스의 눈, 캐슬린 터너의 목소리, 에디 머피의 웃음은 모두 과거의 특징들이다. 이들의 선천적 카리스마에 의해 인기를 얻은 특징들이다. 플롯 장치가 아닌 개성에 기반하고 있었다. 관객과의 이런 유대는 유통기한이 끝나가고 있다. 물론 백만장자인 스타들을 위해 눈물을 흘릴 필요는 없다. 서구 엔터테인먼트의 퇴행, 우리의 어린 시절의 감수성을 현실에 뿌리내린 것들보다 더 매력적으로 만드는 상황에 대해 눈물을 흘리자.

할리우드가 마침내 유색인종, 퀴어 등 잘 대표되지 않았던 집단을 보여주기 시작하고 있는 지금에 이런 상황이 펼쳐진다는 게 특히 참담하다. 마침내 미국 대중 문화는 포용성의 갭을 치료하고 포식자들을 쫓아내고 있다. 안타깝게도 이 모든 인재들을 보여줄 오리지널 영화의 수는 적었다. 마이클 B. 조던은 ‘블랙 팬서’에서 복잡성이 있는 슈퍼빌런 킬몽거를 멋지게 연기했지만, 45년 전에 마블 코믹스에 등장한 이 캐릭터는 어떤 신인 배우라도 연기할 수 있었다. 킬몽거를 조던만의 캐릭터로 만들어주는 건 거의 없었다. 나는 다양한 배우들의 세대가 이와 같은 교환성을 겪을 것을 우려한다. 그들이 GQ 표지에 얼마나 근사하게 나온다 해도 말이다.

우리와 배우들의 관계는 약해졌다. ‘고스트버스터’는 재탕이고 반년마다 다시 나오는 ‘배트맨’도 이를 바로잡지 못한다. 영화에 관한한, 우리의 인간성은 쪼그라들고 있다. 신들은 사라졌다.

* HuffPost US의 The Decline Of The Movie Star Is The 2010s’ Great Cultural Tragedy를 번역한 것입니다