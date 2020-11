View this post on Instagram

#인연 여러분 걱정마세요. 여러분 악플 선플 제가다읽어요 삭제이유는 저를 옹호하는 소수의팬분들과 자꾸 다툼이 나서 삭제하는겁니다 더한글도 심한욕도 해주세요 반성하고 새겨 듣고 있어요 편하게 디엠도 주세요 ^^ 여러분과저도 인연입니다 ^^ 다투시면 삭제합니다♥