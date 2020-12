Kevork Djansezian via Getty Images

Kevork Djansezian via Getty Images 봉준호 감독은 영화 '기생충'으로 오스카 작품상을 수상했다. 비영어 영화로는 최초이자, 한국인 감독 최초의 수상이다. '기생충'은 작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상 등 네 부문에서 수상했다. 2020년 2월9일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미국을 비롯해 세계 곳곳에서 인종차별에 항의하는 '블랙라이스스매터' 시위가 열렸다. 사진은 브라질 상파울루에서 열린 시위 모습. 2020년 6월5일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 마스크를 쓴 한 남성이 고양이가 그려진 광고판 앞을 지나고 있다. 베오그라드, 세르비아. 2020년 11월27일.

Jeff J Mitchell via Getty Images

Jeff J Mitchell via Getty Images 스코틀랜드의 한 마트에 월경용품들이 진열되어 있다. 던바, 스코틀랜드. 2020년 11월25일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 국제우주정거장(ISS)으로 향하는 유인우주선을 태운 스페이스X의 팰컨9 로켓이 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 발사되고 있다. 2020년 12월6일.

우주 탐사에서는 많은 성과가 있었다

지구에서의 삶이 만만치는 않았지만, 우주로 눈을 돌리면 사정은 조금 달랐다. 미국 항공우주국(NASA)는 가장 진일보한 탐사선을 화성으로 보냈고, 소행성에 우주선을 착륙시켰다. 그리고 2011년 우주왕복선 퇴역 이후 처음으로 스페이스X가 유인우주선을 국제우주정거장(ISS)으로 보냈다.



종교 지도자들이 성전환치료 금지를 촉구했다

12월, 370명 넘는 종교 지도자들이 성소수자들에 대한 전환치료를 국제적으로 금지할 것을 촉구하고 나섰다.

GIC(글로벌 종교 간 협회)는 또 성소수자들에 대한 폭력과 범죄화를 끝내야 한다고 촉구했다. 데즈먼드 투투 대주교, ‘유대교아카데미’ 회장 멜 고틀리브 랍비, 침례교협회 회장 마이클-레이 매튜 목사 등이 선언문에 이름을 올렸다.

″일부 종교가 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 트랜스젠더, 퀴어, 인터섹스들에게 깊은 상처와 아픔을 초래하는 잘못된 가르침을 전해왔다는 점을 인정한다. 이제는 달라져야 한다.”

코로나19 백신 덕분에 인류 역사상 최대 규모의 백신 접종 캠페인이 시작됐다

올해 최고의 뉴스를 빼놓을 수는 없다. 역대 가장 빠른 속도로 개발된 코로나19 백신에 대한 얘기다. 지난 11월, 화이자는 90% 넘는 효과를 보인 백신을 개발하는 데 성공했다고 발표했다. 며칠 뒤에는 모더나가 94% 효과를 보인 백신을 개발했다고 밝혔다.

미국에서는 12월14일부터 의료진 등 필수인력을 중심으로 백신 접종이 시작됐다. 올해가 끝나가는 현재, 질병통제예방센터(CDC) 집계에 따르면 210만명이 접종을 받았다.

전 세계 백신 연합체인 코백스(COVAX)는 20억 도즈에 대한 공급 계약을 마쳤다고 밝혔다.

* 허프포스트US의 18 Actually Good Things That Happened in 2020을 번역, 편집한 것입니다.