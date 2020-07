앞서 나야 리베라는 8일 오후 5세 아들과 함께 보트를 빌린 후 호수로 나간 후 실종됐다. 실종 당일 오후 4시께 아들만 홀로 보트에서 잠든 채 발견됐다. 현재 아들은 안전한 상태다. 경찰들은 익사 가능성을 두고 호수에서 5일째 수색을 이어왔고, 13일 그를 발견한 것이다.

이 같은 소식을 접한 해외 누리꾼들은 애도를 표하고 있다. 실종 기간 동안 ”돌아오라”며 희망을 잃지 않았던 팬들도 많았던 상황. 하지만 나야 리베라로 추정되는 시체가 발견된 후 “Rest in Peace”(평안하게 잠들기를) “You will never be forgotton”(당신을 절대 잊지 않을 거예요) 등의 애도의 표현들이 리베라의 SNS를 채우고 있다.