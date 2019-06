"섹스만 하는 친구 사이"가 완벽한 거짓말인 이유

또 다른 사람은 진짜 섹스만 하는 친구 사이였다. 우리는 매우 인상적인 첫 데이트 후 즉시 가까워졌고, 섹스를 했고, 그가 다음 번에 내가 사는 도시에 왔을 때도 같이 잤다. 그리고 그는 내게 왓츠앱으로 메시지를 보내 내가 정말 좋지만 그냥 ‘친구’로 지내길 바란다고 말했다.

그래서 나는 알겠다, 다음에 여기 오면 다정하게 술이나 마시자고 답했다. 그는 다음번에 오기 전에 나와 같이 잘 수 있겠느냐고 물었다. 내게 무얼 원하는지, 친구라는 게 내게 어떤 의미인지 등은 물어보지 않았다. (그래도 나는 같이 잤다. 나는 쓰레기고 그는 섹시했다.)

어쩌면 진정한, 건강한, 신성한, 숭고한 관계도 존재할 수 있다. 옛 룸메이트와 동네 술집에서 과음을 하고 같이 집에 갈 수도 있다. 그리고 한동안 매주 수요일마다 그러면 좋겠다고 생각할 수도 있다. 어느 날 소프트볼 연습을 마친 뒤 차에서 스킨십을 하고 난 뒤에야 이 투수가 정말 매력적이라는 걸 깨달을 수도 있다. 이 사람들은 당신의 친구고, 당신은 그들에게 당신의 야한 면을 보여주고 있는 것이다.

내가 예로 든 두 사람은 나에게 ”친구가 되고 싶다”고 말했지만, 사실 그들은 내 친구가 아니었다. 같은 데이팅 앱을 쓰고 함께 술을 마셨다고 해서, 산책을 오래 했다고 해서, 첫 만남에 심리상담 치료 이야기를 했다고 해서 친구인 건 아니다. 만나자마자 성욕이 동해서 같이 집에 갔다고 친구는 아니다. 만날 때마다 같이 잔다고 친구는 아니다. 연인이나 섹스 파트너일 수는 있지만 말이다.

서로 공유하는 경험과 감정이 있어야 친구다. 친구 사이는 성장하고 변화한다. 당신의 못된 상사가 늘 바르는 매니큐어를 당신이 싫어한다는 걸 내가 알 때, 내가 귀기울여주고 함께 울어줄 것을 아는 당신이 새벽 3시에 전화를 걸어 예전에 죽은 고양이 이야기를 하며 울 때 우리는 친구다.

하지만 ‘섹스만 하는 친구 사이’를 구한다고 말하는 당신이 원하는 건 그런 게 아니다. 당신이 인간관계의 지평을 넓히지 않는 이상 아무것도 구하지 못할 것이다. 섹스와 우정, 인간 관계의 다양한 스펙트럼을 아는 감정적인 성숙함이 없는 이들을 다시는 만나지 않을 것이다.

*허프포스트 미국판의 독자 기고 글 Why ‘Friends With Benefits’ Is The Biggest Lie In Modern Dating을 편집했습니다.