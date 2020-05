#StayStrong and Enjoy #Kleague Opening Match Worldwide LIVE on Twitter! #K리그 개막전 전세계 트위터 생중계!



⚽ Jeonbuk Hyundai vs Suwon Samsung

🏟 Jeonju World Cup Stadium

⏱ May 8th, 7PM KST

📺 @kleaguehttps://t.co/L4g3xH326G