View this post on Instagram

- 🐼: 아잇참 엄마 나 잠깐만 놔봐바ㅏ여 자깜만여 - 엄마 품에서 벗어나고 싶었던 판린이.🐼mp4 12초~20초 입틀막 하고 숨죽여 탈출 감행하다 결국 실패하는 판다공주 보신 분? 으아아앙 우래기 너무 귀여워ㅠㅠ💘💘 #판다할배하드털이📸 - #아기판다다이어리 에 근황 업뎃 완료! 지금 바로 스토리와 프로필 링크 타고 호다닥 구경 오세요🏃‍♀️🏃🏃‍♀️🏃 - #에버랜드 #아기판다 #판다스틱베이비 #아기판다탄생 #아기판다근황 #아이바오 #러바오 #판다월드 #판다공주 #판린이 #백일의기적 #랜선이모 #랜선삼촌 #랜선육아 #랜선덕질 #어덕행덕 #심쿵짤 #백일아기 #100일아기 #판다 #everland #babypanda