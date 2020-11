View this post on Instagram

운동하면서 제가 제일 좋아하는게 #등운동 작년에 등 사진을 못찍어서 이번엔 과감하게 상의 탈의하고 등부터 찍어봤어요😜 떡볶이를 먹으면서 사진 다시 보는중... . #무보정샷 #바디프로필 #에바2020바디프로필 @moment__art . #아들둘맘 #40살의도전 #당신도할수있습니다 ❤️