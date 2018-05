감정에도 정답이 있나요?

따라서 현재 내가 느끼는 감정을 무엇이고, 이것을 어떻게 표현해야 하며, 어떻게 해결을 해야 하는지 적응적인 방식들을 경험하고 학습해 가는 것이 중요하다고 생각한다. 유아의 감정의 인식 또한 기본적으로 혼자 할 수 없고 양육자의 반영에 의해 내가 슬픈지, 좋은지를 알 수 있기 때문에 성인이된 우리도 여전히 혼자서는 할 수 없는 것이므로 관계 안에서 해결할 수 있는 문제라고 생각한다.

* 위의 논문은 ‘과학자-전문가 준비반(월요일 오전)’에서 민경문님이 발표하신 다음의 논문을 근거로 하고 있음.

