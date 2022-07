미국의 월스트리트저널(WSJ)은 지난 16일 (현지 시간) ‘당신이 원하든 아니든, 겨드랑이 털은 돌아왔다.(Armpit Hair Is Back, Whether You Like it Or Not)’라는 제목의 기사를 내기도 했다. ”제모 자유는 시대 정신”이라며 여성들이 겨드랑이 털을 노출하는 것이 일상적인 일이며, ” 이제 모든 성별의 겨드랑이 털은 문제가 되지 않을 법도 한데 여전히 논란의 주제가 되고 있다.”고 밝혔다.