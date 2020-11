각각 6명의 선거인단이 걸린 네바다와 아이오와주는 밤 10시(또는 그보다 늦게) 투표가 마감되는 경합주다. 아이오와보다는 네바다의 결과가 전체 레이스의 향배를 가르는 데 있어서 훨씬 더 결정적인 역할을 한다. 바이든이 아이오와에서 승리하면 화룡점정 정도가 되겠지만, 네바다는 2004년 대선 다음날 오전에 부시가 그랬던 것처럼 대선 승리 선언을 향한 마지막 퍼즐이 될 수 있다.

코로나19 여파로 네바다는 올해 전면 우편투표로 선거를 치르기로 하고 모든 등록 유권자들에게 우편으로 투표용지를 발송했다. 네바다주의 지역 선거 당국자들은 선거일 전부터 이 우편투표 개표를 시작할 수 있다. 이런 상황이라면 당일 밤에 승자를 알 수 있게 되는 상황이 일반적이지만, 네바다에서는 선거일 당일 우체국 소인만 찍혀있으면 나중에 도착하는 표도 개표가 허용된다. 즉, 늦게 도착하는 표가 많을 경우 결과 발표가 지연될 수 있다는 얘기다.

아이오와는 우편투표 개표 사전작업은 미리 시작할 수 있지만 본격적인 개표는 선거일 당일부터 시작할 수 있다. 시간이 조금 단축되긴 하겠지만 당일에 승자 발표가 어려울 수 있다는 의미다.

선거일 밤 마무리

바이든이 선거일 밤에 당선을 확정지을 수 있다면, 그건 플로리다의 결과가 자정 전 또는 다음날 이른 새벽에 나오기 때문일 것이다. 트럼프가 당일 밤에 승리를 확정지을 수 있는 시나리오는 거의 없다. 트럼프가 승리하려면 북쪽 중서부 주들을 가져와야 하는데 이 곳들은 선거일 전에 부재자투표 개표 사전작업과 개표를 허용하지 않아 개표가 당일에 끝날 가능성이 없기 때문이다.

애리조나, 플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나 같은 남부 ‘선벨트’에서 트럼프가 2016년의 승리를 재연한다면, 이번 선거의 최종 결과를 알게 되기까지는 며칠, 몇 개월이 걸릴 수 있으니 마음의 준비를 해두는 게 좋다.

앞서 개표가 진행된 지역에서 승패를 가리지 못하고 미시간, 펜실베이니아, 위스콘신주의 결과까지 지켜봐야 하는 상황이 된다면, 이 지역들의 개표를 둘러싼 법적 분쟁(우편투표 마감시한 등)에 따라 대선의 승자가 결정될 수 있다. 2000년 플로리다주에서 벌어졌던 대혼란이 되풀이되는 것이다.

다만 한 가지만 분명히 기억할 것은, 모든 표가 개표된 뒤에 누가 승리했는지만 보면 된다는 것이다. 트럼프가 뭐라고 분노의 트윗을 올리든 말든.

* 허프포스트US의 When Will We Know The 2020 Election Results? Here Are The States To Watch.를 번역, 편집한 것입니다.