청와대가 트럼프 외교결례 논란에 대해 입장을 밝혔다

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 22일(현지시각) 문재인 대통령과의 정상회담 중 ”(문대통령) 말은 전에 들은 말일 테니 통역할 필요가 없다(I don’t have to hear the translation because I’m sure I’ve heard it before)”라고 말했다.

문대통령이 ”최근의 북한의 태도 변화 때문에 북미정상회담이 제대로 이뤄질 수 있을지 걱정하는 것이 있는데, 저는 북미정상회담이 제대로 열릴 것이라고 확신한다. 저의 역할은 미국과 북한 사이의 중재를 하는 그런 입장이라기보다는 북미정상회담의 성공을 위해서, 미국과 함께 긴밀하게 공조하고 협력하는 관계”라고 말한 직후였다.