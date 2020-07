도널드 트럼프 미국 대통령이 북한 김정은 국무위원장과 3차 정상회담을 할 수도 있다는 뜻을 내비쳤다. 다만 ”만약 도움이 된다면”이라는 단서를 달았다.

트럼프 대통령은 7일 미국의소리(VOA) 인터뷰에서 ”나는 그들(북한)이 만나고 싶어하는 것으로 이해하고 있고, 우리도 물론 그렇게 할 것”이라고 말했다.

그레타 반 서스테렌 앵커가 ‘김정은 위원장과 또 한 번의 정상회담을 하겠다는 얘기냐’고 거듭 묻자 트럼프 대통령은 이렇게 말했다.

″만약 도움이 될 거라고 생각되면 그렇게 하겠다. (I would do it if I thought it was going to be helpful. Yeah.)”

‘도움이 된다면’이라는 단서가 정확히 무엇을 의미하는지는 명확하지 않다.

북한 비핵화에 도움이 될 거라고 판단되면 정상회담을 하겠다는 뜻이라고 보는 게 가장 합리적이지만, 국내외 전문가들은 11월 대선을 앞두고 있는 트럼프 대통령이 결과를 장담할 수 없는 북한과의 협상에 흥미를 잃은 것 아니냐는 관측을 제기한 바 있다.