1년여 뒤에도 똑같은 일이 반복됐다. 트럼프의 예산안 승인 거부로 초래된 정부 부분적 셧다운 사태 이후 그는 한 걸음 물러서며 쪼그라든 예산을 수용했다. 그 대신 그는 국가비상사태를 선포하더니 국내외 미군 기지의 건설 사업 목적으로 책정됐던 군사 예산을 장벽 건설에 투입했다.

이날 트럼프 대통령은 민주당이 ”온 힘을 다해 우리를 가로막는다”고 비판했고, 민주당이 ”열린 국경”을 지지한다고 주장했다.

그런가 하면 최근 벌어진 ‘블랙 라이브스 매터’ 시위를 비판하기도 했다. 특히 그는 전날(22일) 밤 백악관 인근에 자리한 앤드루 잭슨 전 대통령의 동상 철거를 시도한 시위대를 비판했다. (1829년부터 1837년까지 미국 제7대 대통령을 지냈던 잭슨은 백인 우월주의에 입각해 원주민 추방에 앞장섰던 인물로 기록된다.)

″이건 평화 시위대의 행동이 아니다. 이건 전체주의와 독재자들, 우리나라를 사랑하지 않는 사람들의 행동이다.” 트럼프가 시위대를 언급하며 말했다.

그는 시위에 나선 사람들이 ”우리의 역사를 증오한다”고 말하기도 했다. ”우리는 좌파 패거리들에게 굴복하지 않을 것이다.”

* 허프포스트US의 4 Years Later, Only 3 New Miles of ‘Wall’ And Not A Single Peso From Mexico를 번역, 편집한 것입니다.