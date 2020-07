Drew Angerer via Getty Images

Drew Angerer via Getty Images 도널드 트럼프 미국 대통령은 코로나19의 위험성을 인정하지 않은 채 근거 없는 낙관적인 전망으로 일관해왔다. 트럼프 정부의 초기 대응 실패와 계속되는 대응 혼선으로 미국은 세계에서 가장 많은 확진자와 사망자가 발생한 국가가 됐다.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 도널드 트럼프 대통령이 UPS 물류 허브에서 연설을 하고 있다. 애틀랜타, 조지아주. 2020년 7월15일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 도널드 트럼프 대통령은 정부의 코로나19 대응 실패에 대한 책임을 단 한 번도 인정한 적이 없다. 대신, 그는 중국, 세계보건기구(WHO), 버락 오바마 전 대통령, 민주당, 의회, 주 정부 등을 탓해왔다.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 11월 대선에서 재선을 노리고 있는 도널드 트럼프 대통령의 지지율은 코로나19 위기로 하락하는 추세를 보이고 있다. 다수의 여론조사에서 민주당 조 바이든 후보와의 격차가 두 자릿수로 벌어졌다.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미국의 코로나19 누적 확진자는 350만명을 넘었고, 사망자는 14만명에 육박하고 있다. 전 세계 다른 그 어떤 국가보다 많다.

실질적인 피해

전문 지식에 대한 트럼프 대통령의 거부, 억지스러운 방어적 태도, 그리고 기이한 거짓 발언들은 그저 아는 게 없는 상태에서 나오는 헛소리이기만 한 게 아니다. 그런 태도는 코로나19 확산 억제 노력을 약화시키는 정부 정책들로 이어진다. 더 많은 미국인들이 죽게 된다는 말이다.

트럼프 정부는 미국 전역으로 코로나19 검사를 확대하기 위한 예산을 투입하는 데 있어서 느리게 움직였고, 마스크 착용이 코로나19 확산을 막을 수 있다는 게 분명해진 뒤에도 마스크 착용을 제대로 권장하지 않았으며, 한 때 트럼프가 ‘밀었던’ (효과가 입증되지 않은 치료제인) 하이드록시클로로퀸을 대량 구매해 쌓아뒀다. 가장 최근으로 오면, 백악관은 전국 각지의 병원에서 나오는 코로나19 관련 데이터가 CDC를 거치지 않고 보건부로 일괄 집계되도록 지침을 변경했다. 데이터가 공개되는 것을 막으려는 시도로 보인다.

그런가 하면 트럼프 대통령은 6월20일 선거 유세에서 ”나는 내 사람들(정부 관료들)에게 ‘검사를 제발 늦추라’고 말했다!”고 밝히기도 했다. 오클라호마주 털사의 실내 체육관에서 열린 이날 유세 이후 이 지역 확진자는 급증했다.

트럼프는 미국의 코로나19 확진자가 늘어나고 있는 건 검사를 많이 하기 때문이라는 잘못된 주장을 반복해왔다. 공중보건 당국자들은 CDC에 보고되는 코로나19 병원 입원 데이터 등을 제시하며 이같은 거짓 주장을 반박했다.

그럼에도 정부는 병원들이 이 자료들을 CDC에 보고하는 대신, 보건복지부와 계약을 맺은 민간 데이터 수집 업체로 보내 일괄 취합하도록 하는 변경된 지침을 14일 발표했다. 이에 따라 백악관과 가까운 ‘친트럼프’ 당국자들이 데이터 수집에 더 큰 입김을 행사하게 됐다. CDC가 발표하는 자료를 활용해 코로나19 현황 추적 사이트를 운영해왔던 민간 영역의 운영자들은 이 자료들의 업데이트가 이미 중단된 상태라고 밝혔다.

트럼프는 기후 과학을 부정하고 깎아내림으로써 환경보호 규제를 약화시키고 공해 배출 산업에게 혜택을 몰아주는 것을 정당화했다. 자신의 지지층을 겨냥한 행동이었다. 마찬가지로 그가 코로나19 위기를 은폐하고 무시하는 건 자기 자신을 보호하기 위해서다.

그러나 기후 과학이 그렇 듯, 바이러스의 과학은 트럼프의 편이 아니다. 트럼프 정부의 무기력한 초기 대응, 뒤이은 섣부른 경제 활동 재개 추진이 재앙적인 결과를 낳은 것을 보면 알 수 있다. 바로 그 이유로, 트럼프는 대선까지 남은 4개월 동안 자기 입맛에 맞게 고쳐쓴 ‘수정주의 역사’를 제시하려고 할 것임이 분명하다.

* 허프포스트US의 Donald Trump Is At War With COVID-19 Science를 번역, 편집한 것입니다.