도널드 트럼프 미국 대통령이 고등학생 시절 누군가에게 돈을 주고 대입시험(SAT)를 대리로 치르게 했다는 폭로가 나왔다.

다음주에 출간될 트럼프 대통령의 조카 메리 트럼프의 책 ’Too Much and Never Enough’ 내용을 입수한 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 메리는 트럼프가 대리시험으로 얻은 높은 점수 덕분에 이후 와튼스쿨에 진학할 수 있었다고 주장했다.

트럼프 대통령은 자신이 아이비리그 명문대학 펜실베이니아대의 와튼스쿨을 나왔다는 사실을 종종 자랑했고, 스스로를 ”슈퍼 지니어스(대단한 천재)”라고 말해왔다.

뉴욕 퀸즈에서 고등학교를 다닌 트럼프 대통령은 1964년에 뉴욕시에 위치한 포덤대학교에 입학한 것으로 알려져있다. 2년 뒤에는 와튼스쿨로 옮겼는데, 이 과정에서 인맥이 동원됐었다는 주장이 앞서 제기된 바 있다.