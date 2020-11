[화보] 사진으로 보는 영원한 축구 레전드 디에고 마라도나의 삶

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 멕시코에서 열린 1986 FIFA 월드컵 결승전에서 아르헨티나가 서독을 3대 2로 꺾고 우승 트로피를 차지한 순간. 멕시코시티, 멕시코. 1986년 6월29일.

ASSOCIATED PRESS 디에고 마라도나가 1982 스페인 월드컵 개막전 벨기에와의 경기에서 드리블을 하고 있다. 1982년 6월13일.

ASSOCIATED PRESS 디에고 마라도나가 LA국제공항에 도착하며 환하게 웃고 있다. 1985년 11월11일.

ASSOCIATED PRESS 1986 멕시코 월드컵 8강전 잉글랜드와의 경기에서 디에고 마라도나가 훗날 전설이 될 두 번째 골을 넣는 장면. 드리블로 6명을 제치고 넣은 이 골은 FIFA가 선정한 '20세기 최고의 골'이다. 1986년 6월22일.

ASSOCIATED PRESS 1986 멕시코 월드컵 8강전 잉글랜드와의 경기에서 디에고 마라도나가 잉글랜드 골키퍼 피터 쉴턴과 경합을 펼치고 있다. 마라도나는 이 경기에서 첫 골을 왼손으로 넣었는데, 이후 '신의 손' 사건으로 역사상 가장 유명한 골 중 하나로 남게 된다. 마라도나는 5분 뒤 화려한 드리블로 6명을 제치고 골을 집어넣었다. 1986년 6월22일.

POOL New / Reuters 1986 멕시코 월드컵 결승전 아르헨티나 대 서독 경기에서 디에고 마라도나가 동료 호르헤 부르차가의 결승골에 환호하고 있다. 멕시코시티, 멕시코. 1986년 6월29일.

ASSOCIATED PRESS 이탈리아 프로축구 세리에 A 나폴리에게 첫 리그 우승을 안긴 직후, 디에고 마라도나가 승리를 자축하고 있다. 1987년 5월10일.

ASSOCIATED PRESS 펠레(가운데), 이탈리아 대표팀 주장 알레산드로 알토벨리(왼쪽)과 함께 포즈를 취하고 있는 아르헨티나 대표팀 주장 디에고 마라도나. 1987년 6월10일.

ASSOCIATED PRESS 1987년 한 시상식에서 펠레와 나란히 선 디에고 마라도나.

ASSOCIATED PRESS 디에고 마라도나는 1994 미국 월드컵 당시 금지약물 양성 반응으로 대회 중간 퇴출됐다. 사진은 쉐라톤파크플라자호텔에서 열린 기자회견에 참석한 마라도나의 모습. 댈러스, 텍사스주. 1994년 6월30일.

ASSOCIATED PRESS 디에고 마라도나는 바르셀로나, 나폴리에서 활약하며 유럽에서 전성기를 보낸 뒤 자신이 처음으로 프로 무대에 데뷔했던 아르헨티나 보카 주니어스로 돌아왔다. 사진은 최대 라이벌팀인 리버플레이트를 4대 1로 꺾은 경기에서 마라도나가 팀의 두 번째 골을 넣은 동료선수 클라우디오 카니히아와 입을 맞추는 모습. 1996년 7월14일.

ASSOCIATED PRESS 디에고 마라도나가 프로선수로서의 마지막 공식경기에서 골을 넣은 뒤 셀러브레이션을 하고 있다. 1997년 10월25일.