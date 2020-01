우울증을 앓는 사람들은 세상과 어떻게 다르게 소통하는가

우울증을 앓는 사람들은 정기적 약속을 무시하곤 한다.

대부분의 사람들보다 많이 졸 수도 있다.

해야 할 일 목록을 다 끝마치지 못할 수 있다.

우울증을 앓는 사람은 즐거운 행동을 피하게 될 수 있다.

우울증은 ‘잔이 반 비었다’라고 생각하게 만든다.

우울증에 걸린 사람들의 뇌는 스트레스를 받기가 더 쉽다.

우울증에 걸리면 타인들을 밀어내고 싶어진다.

우울증을 앓는 사람들은 병원에 더 자주 가야 할 수 있다.

* HuffPost US의 How People With Depression Interact With The World Differently를 번역한 것입니다