소속사 JYP엔터테인먼트는 10일 오후 공식 홈페이지를 통해 데이식스의 향후 활동 계획을 발표했다. JYP엔터테인먼트는 이날 ”최근 일부 멤버들이 심리적 불안 증세를 호소하여 정밀 검사를 진행, 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 전문의의 소견을 받았다”라며 ”당사는 데이식스 멤버들과의 신중한 논의 끝에 건강 회복에 집중하고자 이번 앨범을 포함한 팀 전체로서의 활동을 일시 중단하기로 했다”라고 밝혔다.

소속사는 ”새로운 앨범을 앞두고 갑작스럽게 활동 중단을 공지하게 된 점 너른 양해 부탁드린다”라면서 ”향후 팀 활동 재개와 관련하여서는 추후 공지드리겠다”라고 전했다.

데이식스는 11일 오후 6시 새 미니앨범 ‘더 북 오브 어스 : 더 디먼’(The Book of Us : The Demon)을 발매하고 활동에 나설 계획이었다. 활동은 중단되지만 앨범은 예정대로 발매될 예정이다.

데이식스는 성진, 제이(Jae), 영케이(YoungK), 원필, 도운으로 이루어진 5인조 밴드로, 지난 2015년 미니 1집 ‘더 데이’(The Day)로 데뷔했다.

김태우 에디터: taewoo.kim@huffpost.kr