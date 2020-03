최지예 간호사 ED JONES via Getty Images 2020년 3월12일 촬영된 사진. 계명대병원에서 코로나19 환자들을 돌보고 있는 간호사 최지예씨가 근무교대로 생긴 틈을 내서 포즈를 취하고 있다.



어떤 말을 하고 싶냐는 질문에 그는 "우리가 이기고 있습니다!"라고 답했다.

"We are winning!"

김부민 간호사 ED JONES via Getty Images "파이팅! 열심히 합시다!"

"Fighting! Try hard!"

김은희 간호사 ED JONES via Getty Images "노력하고 있어요."

"I'm trying hard"

박순애 간호사 ED JONES via Getty Images "코로나바이러스가 곧 끝났으면 좋겠어요."

"Hope the coronavirus will be finished soon"

양율록 간호사 ED JONES via Getty Images "희망을 잃지 맙시다. 기운 냅시다!"

"Let's not lose hope. Let's cheer up!"

정허유 간호사 ED JONES via Getty Images "다...가버려라!"

"Everything...be gone!"

윤나영 간호사 ED JONES via Getty Images "우리가 이길 겁니다."

"We will win"

김도연 간호사 ED JONES via Getty Images "대한민국 파이팅!"

"South Koreans; fighting!"

심형철 간호사 ED JONES via Getty Images

조주희 간호사 ED JONES via Getty Images "파이팅!"

"Fighting!"

박경미 간호사 ED JONES via Getty Images "이 어려운 시기의 역경을 극복해냅시다."

"Let's overcome adversity in a difficult time"

원지현 간호사 ED JONES via Getty Images "끝날 때까지 열심히 해요."

"Let's work hard until the end"

권지현 간호사 ED JONES via Getty Images "모두 건강 조심하세요."

"Take care, everyone."

이다은 간호사 ED JONES via Getty Images "걱정하지 마세요."

"Don't worry about it."

김민서 간호사 ED JONES via Getty Images "힘 내요!"

"Cheer up!"

박혜미 간호사 ED JONES via Getty Images "곧 좋은 일이 생길 거예요."

"Soon something good will happen"

