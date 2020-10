미국 버지니아주 워싱턴에 있는 레스토랑 ‘더 인 앳 리틀 워싱턴(The Inn at Little Washington)’은 은 연극을 하듯 가면을 쓰고 옷을 차려 입은 마네킹을 빈 테이블 사이에 놓았다. 고객 간 사회적 거리를 유지하기 위해서다. 이 레스토랑은 미국에서 미슐랭 3스타를 받은 최초의 레스토랑이 될 예정이다.

*이 글은 허프포스트US의 ‘10 Photos Show How Restaurants Around The World Are Social Distancing’을 번역 및 편집했습니다.