2019년은 기록이 시작된 이래 두 번째로 더운 해였다

1.5도가 올라도 지구에는 극적인 영향이 미칠 것이다. 지구 산호초의 70~90%는 죽게 된다.

이런 암울한 소식이 있긴 했지만, 2019년에는 세계적으로 기후변화에 대한 관심이 올라갔으며 세계 지도자들에게 대처하라는 요구가 쏟아졌다. 스웨덴 활동가 그레타 툰베리가 이끈 전세계의 시위 등이 그 예다.

NASA와 미 해양대기청 등 미국 과학 기관들 역시 이번 달 안에 기후에 대한 상세 보고서를 발표할 예정이다.

* HuffPost US의 No Surprise, 2019 Was The Second-Hottest Year On Record를 번역한 것입니다