얼루어는 파격적으로 표지 모델로 씨엘을 선정한 것뿐만 아니라 인터뷰를 통해 가수 씨엘의 역사와 자연인 이채린으로서의 생각, 씨엘이 자주 찾는 서울의 카페, 레스토랑까지 자세하게 소개하는 등 그를 향한 아낌 없는 애정을 드러냈다.

‘씨엘은 자신을 다시 소개하고 싶습니다(CL Would Like to Reintroduce Herself)’라는 제목의 기사에서 씨엘은 17세에 CL이 된 후 30세에 이채린으로 첫 솔로 앨범을 발표한다고 밝혔다.

그는 ”씨엘은 저에게 성격과 태도를 강조해줄 수 있는 가면과 같아요. 저한테는 갑옷과 같은 느낌이에요”라고 말하며 자신을 당당하게 해줄 수 있는 자신만의 무기라는 점을 강조했다. 이는 YG엔터테인먼트에서 2NE1으로 있었던 시간을 부정하지 않는다는 의미이기도 하다.