영화 '바보', '챔프'를 함께한 이후로 현장에서 태현오라버니 지인배우분들을 보면 '형이 잘 챙겨주라고 했어요!'라는 말을 여러분께 들었어요. 소속사끼리 친해서 제 스텝들과의 회식자리에 잠깐 인사차 들리시곤 거금을 몰래 내고 가시기도 했구요..⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 정말 이 일하면서 선배님 같은 분을 만난 건 천운이라고 생각해요! 저도 늘 응원하고 감사합니다. 정말 잘 먹었어요 나의 영원한 승룡오빠! 드라마 '번외수사', 영화 '청년경찰' 김주환 감독님과의 영화 '멍뭉이'도 대박나시길!💪🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 이번엔 오빠의 어머님과 함께 작품을 하다니요🙏🏻 #벌써14년째인연🌹