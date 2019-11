항공사 몰래 고양이를 비행기에 태운 남성의 결정적 실수

A post shared by Mikhail Galin (@mikhail_galin) on Nov 5, 2019 at 10:20pm PST

갈린은 포스팅에서 자기 계획을 설명하고 빅터와 찍은 사진 두 장을 올렸다. 갈린이 고양이를 비행기 창문 앞에 들고 있는 사진에서는 의자 머리받이에 있는 에어로플로트의 로고가 선명히 보였다. 다른 사진에서 빅토르는 샴페인잔으로 보이는 물건 뒤에 놓인 캐리어에 얌전히 앉아있다.

에어로플로트는 갈린의 포스트가 바이럴된 이후 ‘공식 수사’를 시작했다고 CNN에 전했다. 수사 후 에어로플로트는 갈린이 마일리지를 적립하지 못하게 하고 규칙들을 ‘고의적으로 여러 번 어겼으므로’ 마일리지를 전부 몰수하기로 했다. 빅토르를 화물칸에 태우지 않은 것, 탑승 중 빅토르를 캐리어에서 꺼낸 것 등이 위반에 해당된다.

“감시 카메라로 녹화된 영상을 통해 이 정보를 확인했다. 이륙 전 검사 중 이 승객은 큰 고양이를 꺼냈는데, 그가 포스팅한 사진의 고양이로 보였다.” 에어로플로트가 CNN에 보낸 성명이다.

러시아 소셜 미디어에서는 에어로플로트의 대응에 대한 반발이 일었다고 한다. NBC 보도에 의하면 한 러시아 정치인은 에어로플로트에 갈린의 마일리지를 돌려주고 정책을 다시 검토해 달라는 서한을 보내기까지 했다고 한다.

갈린은 미디어 보도를 보고서야 자신에 대한 페널티를 알게 되었다고 워싱턴 포스트에 말했다. 37만마일을 잃게 되었지만 크게 언짢아하는 것 같지 않았다.

“내가 그들의 규칙을 어긴 건 사실이다. 그래서 그들의 내부 프로그램에 따라 처벌을 하기로 결정한 것이고, 난 그걸 받아들일 수 밖에 없다.”

