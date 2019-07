MTV는 올해 ‘베스트 K팝’ 부문을 신설했다. 후보에는 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시’, 블랙핑크의 ‘Kill This Love‘, 몬스타엑스의 ‘Who Do U Love‘, 엑소의 ‘템포’, NCT127의 ‘Regular’, 투모로우바이투게더의 ‘Cat & Dog’가 올랐다.

팬들은 주최 측이 방탄소년단을 ‘올해의 아티스트‘(Artist of the Year), ‘올해의 노래’(Song of the Year) 등 주요 부문 후보에서 제외하기 위해 K팝 부문을 신설했다고 주장하고 있다.

MTV가 외국 음악을 별도 부문으로 분류한 건 이번이 처음이 아니다. VMA는 라틴계 아티스트들을 위해 지난 2010년 ‘베스트 라틴’(Best Latin) 부문을 신설한 바 있다.

그러나 팬들은 방탄소년단이 지난 1년간 달성한 기록들을 이유로 들며 ”이 시점에 K팝 부문을 신설하는 건 방탄소년단에게 주요 부문 상을 주지 않으려는 명백한 차별행위”라고 비판에 나섰다.

방탄소년단은 앞서 타임지가 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 인물 100인’ 명단에 이름을 올리는가 하면 빌보드 뮤직 어워즈에서 마룬파이브, 패닉 앳 더 디스코 등을 제치고 톱 듀오/그룹으로 선정되는 등 유의미한 활약을 펼친 바 있다. 또 지난 4월에는 비틀스 이후 1년 사이 앨범 3장을 모두 빌보드 핫 200 차트 정상에 올린 최초의 가수로 기록되기도 했다.

이에 방탄소년단 팬들은 ‘VMAsRacist’(VMA 인종차별주의자), ‘VMAsXenophobic’(VMA 외국인 혐오) 등 해시태그를 트위터에서 트렌딩 시키는 등 불만을 표출하고 있다.