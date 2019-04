ASSOCIATED PRESS

추천사는 미국 가수 할시가 작성했다.

할시는 이 글에서 ”방탄소년단은 특출난 재능, 매력과 친절, 이타심, 헌신과 더불어 헌신적인 팬들 덕에 정상에 오를 수 있었다”라며 ”이들은 지난 몇 년간 음악 산업에 돌풍을 일으켰다”라고 극찬했다.

할시는 이어 ”방탄소년단을 몇 년간 알고 지냈다”라며 ”겉으로는 품위 있고 노련해 보이지만 몇 시간 동안 함께 웃고 떠들고 나니 단정한 겉모습 아래 음악과 팬들, 그리고 서로를 사랑하는 청년들이 있다는 사실을 깨달을 수 있었다”라고 말했다. 그러면서 ”방탄소년단에게 세계 정복은 ‘인생’이라는 안무에 있어 아주 짧은 부분에 불과하다”라고도 적었다.

할시는 방탄소년단의 새 앨범 ‘Map of the Soul: Persona’ 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’에 피처링으로 참여한 바 있다.