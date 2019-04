방탄소년단과 미국 가수 할시(halsey)의 콜라보레이션이 성사됐다.

방탄소년단은 8일 공식 홈페이지와 소셜미디어를 통해 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’(Boys With Luv) 티저 영상을 공개했다.