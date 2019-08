아래는 한글로 풀어낸 ‘윈터 베어’의 가사.

그녀는 파란 앵무새를 닮았어(She looks like a blue parrot) / 나에게 날아와 주겠니?(Would you come fly to me) / 나는 좋은 날을 원해. 좋은 날, 좋은 날, 좋은 날, 좋은 날(I want some good day, good day, good day, good day, good day) / 겨울 곰을 닮았어(Looks like a winter bear) / 넌 정말 행복하게 잠을 자(You sleep so happily) / 좋은 밤이 되길 바라(I wish you a good night) / 좋은 밤, 좋은 밤, 좋은 밤, 좋은 밤(good night, good night, good night, good night *‘잘 자’라는 의미도 있다) / 네 얼굴을 상상해 (Imagine your face) / 내게 인사하지 (Say hello to me) / 그렇다면 나쁜 날들은 (Then all the bad days) / 내게 아무것도 아니야(They’re nothing to me) / 너랑 함께라면(With You) / 겨울 곰 (Winter Bear) / 겨울 곰처럼 잠을 자(Sleep like a winter bear) / 겨울 곰처럼 잠을 자(Sleep like a winter bear)